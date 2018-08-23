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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Мидтьюлланд
Мальме - Мидтьюлланд: обзор матча 23 августа 2018
Мальме
23.08.2018, четверг, 20:15
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
25'
М. Антонссон
60'
Г. Викхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Мидтьюлланд
Желтая карточка
Л. Нильсен
89'
60'
ГОЛ! 1:1!
Г. Викхейм
51'
Желтая карточка
Я. Поульсен
ГОЛ! 1:0!
М. Антонссон
Пас отдал
Р. Бенгтссон
25'
Желтая карточка
О. Левицки
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
7
Якоб Поульсен
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Мальме
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
4-2-1
4
Сафари
4
Нильсен
32
Виндхейм
20
Бенгтссон
6
Левицки
10
Кристиансен
23
Антонссон
1-2-2
1
Хансен
24
Шольц
20
Спарв
7
Поульсен
80
Викхейм
30
Онуачу
Остались в запасе
Мальме
Мидтьюлланд
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Мальме - Мидтьюлланд
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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