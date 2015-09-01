Апти Аушев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Апти
|Отчество
|Исаевич
|Фамилия
|Аушев
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1985 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Апти
|Отчество
|Исаевич
|Фамилия
|Аушев
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1985 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|16
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|01.11.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|36'
|11.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|30'
|04.10.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|28.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|21.09.2015
|1' -79'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ангушт (Назрань)
|14.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|61'
|07.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Ангушт (Назрань)
|25.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|63'
|21.07.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:2
|Ангушт (Назрань)
|43'