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    Апти Аушев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Апти
    Отчество Исаевич
    Фамилия Аушев
    Команда Ангушт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1985 (38 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангушт 16 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 Дружба (Майкоп)
    01.11.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Ангушт (Назрань)
    25.10.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 Терек-2 (Грозный)
    36'
    11.10.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:1 Астрахань (Астрахань)
    30'
    04.10.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 2:2 Ангушт (Назрань)
    28.09.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    21.09.2015 1' -79' Алания (Владикавказ) 0:0 Ангушт (Назрань)
    14.09.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Ангушт (Назрань)
    61'
    07.09.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 2:1 МИТОС (Новочеркасск)
    01.09.2015 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:0 Ангушт (Назрань)
    25.08.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.08.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 3:2 Ангушт (Назрань)
    12.08.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.08.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:2 Ангушт (Назрань)
    28.07.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:1 Афипс (Афипский)
    63'
    21.07.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 0:2 Ангушт (Назрань)
    43'
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