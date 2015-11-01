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Артем Сиваев - статистика

Завершил карьеру
24 мая 1986 (40)
#9 | Нападающий
181 см | 86 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рязань
16
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Авангард
1 : 0
01.11.2015
Рязань
1' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Рязань
0 : 0
25.10.2015
Чертаново
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Зенит
1 : 2
18.10.2015
Рязань
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Рязань
1 : 1
11.10.2015
Торпедо
67' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Энергомаш
1 : 0
04.10.2015
Рязань
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Орел
0 : 0
27.09.2015
Рязань
67' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Рязань
2 : 0
19.09.2015
Локомотив
66' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Металлург Л
0 : 0
14.09.2015
Рязань
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Рязань
2 : 1
07.09.2015
Арсенал-2
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Динамо Бр
2 : 0
31.08.2015
Рязань
1' - 71'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Рязань
1 : 0
24.08.2015
Витязь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Калуга
0 : 1
17.08.2015
Рязань
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Рязань
0 : 0
11.08.2015
Авангард
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Чертаново
0 : 1
03.08.2015
Рязань
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Рязань
0 : 3
28.07.2015
Зенит
1' - 71'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Тамбов
0 : 0
20.07.2015
Рязань
1' - 90'
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