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Рауль Мейрелеш
Статистика
Рауль Мейрелеш - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1983 (43)
#14 | Полузащитник
179 см | 71 кг
Португалия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Турция. Суперлига 2015/2016
Чемпионат мира 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
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Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок Португалии 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Брага
4 : 1
17.03.2016
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Фенербахче
1 : 0
10.03.2016
Брага
72' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Аякс
0 : 0
05.11.2015
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Селтик
2 : 2
01.10.2015
Фенербахче
1' - 79'
19'
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
1 : 3
17.09.2015
Мольде
1' - 69'
42'
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