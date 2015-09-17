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Фенербахче - Мольде
Фенербахче - Мольде: обзор матча 17 сентября 2015
Фенербахче
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
1 : 3
Завершен
Мольде
42'
Нани
36'
Т. Хейланд (П)
53'
М. Эльюнусси
65'
М. Линнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Мольде
87'
Замена
Й. Тойвио
️️️️
М. Мострем
84'
Вторая желтая
М. Эльюнусси
81'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
Э. Хестад
Желтая карточка
А. Потук
79'
Замена
У. Зейбек
️️️️
Р. Мейрелеш
69'
Замена
А. Потук
️️️️
Р. ван Перси
69'
66'
Замена
О. Камара
️️️️
Т. Хейланд
65'
ГОЛ! 1:3!
М. Линнес
Пас отдал
Р. Габриэльсен
Замена
Фернандао
️️️️
М. Топал
58'
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Т. Хейланд
ГОЛ! 1:1!
Нани
Пас отдал
Р. Мейрелеш
42'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Хейланд
Желтая карточка
Нани
35'
25'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
Желтая карточка
М. Топал
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Мольде
34
Этан Хорват
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Томми Хейланд
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
41
Хакан Кинемр
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
15
Уйгар Зейбек
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
21
Агналдо
АП
9
Ола Камара
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
4-4-1-1
1
Фабиано
3
Кадлец
2
Озбайраклы
22
Алвеш
88
Эркин
5
Топал
20
Шен
11
Туфан
14
Мейрелеш
17
Нани
32
ван Перси
4-2-2-2
34
Хорват
25
Линнес
4
Форрен
28
Габриэльсен
23
Риндароу
24
Сингх
6
Хестад
5
Хестад
10
Эльюнусси
9
Мострем
10
Хейланд
14
Мейрелеш
15
Зейбек
15
Зейбек
14
Мейрелеш
32
ван Перси
4
Потук
4
Потук
32
ван Перси
5
Топал
9
Фернандао
9
Фернандао
5
Топал
9
Мострем
4
Тойвио
4
Тойвио
9
Мострем
5
Хестад
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
5
Хестад
10
Хейланд
9
Камара
9
Камара
10
Хейланд
Остались в запасе
Фенербахче
Мольде
41
Хакан Кинемр
ЦЗ
1
Волкан Демирель
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
1
Андреас Линде
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
41
Хакан Кинемр
ЦЗ
1
Волкан Демирель
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Фенербахче - Мольде
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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