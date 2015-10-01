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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Фенербахче
Селтик - Фенербахче: обзор матча 01 октября 2015
Селтик
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
28'
Л. Гриффитс
32'
К. Коммонс
43'
Фернандао
48'
Фернандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Фенербахче
90'
Желтая карточка
С. Кьер
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Форрест
90'
Замена
Т. Рогич
️️️️
К. Тирни
82'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
С. Йохансен
82'
79'
Замена
А. Ба
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Д. Боята
74'
67'
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
Д. Форрест
64'
Желтая карточка
С. Йохансен
57'
48'
ГОЛ! 2:2!
Фернандао
Пас отдал
Нани
46'
Замена
Диего
️️️️
О. Туфан
43'
ГОЛ! 2:1!
Фернандао
40'
Замена
Фернандао
️️️️
В. Шен
ГОЛ! 2:0!
К. Коммонс
Пас отдал
Д. Форрест
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гриффитс
28'
19'
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
27
Надир Чифци
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
15
Уйгар Зейбек
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
10
Диего
АП
9
Фернандао
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гордон
6
Тирни
28
Боята
4
Эмброуз
23
Лустиг
55
Биттон
15
Коммонс
10
Йохансен
8
Браун
49
Форрест
29
Гриффитс
4-4-1-1
1
Фабиано
24
Кьер
22
Алвеш
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
11
Туфан
20
Шен
5
Топал
14
Мейрелеш
17
Нани
32
ван Перси
10
Йохансен
6
Блэкетт
6
Блэкетт
10
Йохансен
49
Форрест
17
Армстронг
17
Армстронг
49
Форрест
6
Тирни
7
Рогич
7
Рогич
6
Тирни
14
Мейрелеш
30
Ба
30
Ба
14
Мейрелеш
11
Туфан
10
Диего
10
Диего
11
Туфан
20
Шен
9
Фернандао
9
Фернандао
20
Шен
Остались в запасе
Селтик
Фенербахче
26
Логан Бэйлли
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
15
Уйгар Зейбек
ЦП
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Алпер Потук
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Остались в запасе
15
Уйгар Зейбек
ЦП
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Алпер Потук
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Селтик - Фенербахче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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