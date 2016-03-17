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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Фенербахче
Брага - Фенербахче: обзор матча 17 марта 2016
Брага
17.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фенербахче
83'
Рафа
45'
А. Потук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Фенербахче
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Н. Стоилькович
90'
90'
Желтая карточка
В. Шен
90'
Вторая желтая
В. Шен
87'
Красная карточка
А. Потук
ГОЛ! 1:1!
Рафа
83'
79'
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
Н. Стоилькович
79'
78'
Замена
Фернандао
️️️️
Р. ван Перси
Замена
П. Сантуш
️️️️
Н. Вукчевич
73'
73'
Замена
М. Кадлец
️️️️
Диего
72'
Замена
В. Шен
️️️️
Нани
66'
Вторая желтая
М. Топал
66'
Желтая карточка
В. Демирель
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Потук
44'
Желтая карточка
Соуза
31'
Желтая карточка
Р. ван Перси
9'
Желтая карточка
М. Топал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
63
Мауро
ЦП
10
Жозуэ
АП
27
Рафа
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
10
Диего
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Брага
28
Марафона
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
30
Алан
ПП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
20
Волкан Шен
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Матеус
30
Боли
87
Гойано
2
Байано
25
Пинту
17
Вукчевич
63
Мауро
10
Жозуэ
29
Стоилькович
19
Хассан
27
Рафа
4-3-2-1
1
Демирель
2
Озбайраклы
22
Алвеш
24
Кьер
88
Эркин
5
Топал
5
Соуза
4
Потук
10
Диего
17
Нани
32
ван Перси
29
Стоилькович
6
Аугусто
6
Аугусто
29
Стоилькович
17
Вукчевич
7
Сантуш
7
Сантуш
17
Вукчевич
10
Диего
3
Кадлец
3
Кадлец
10
Диего
17
Нани
20
Шен
20
Шен
17
Нани
32
ван Перси
9
Фернандао
9
Фернандао
32
ван Перси
Остались в запасе
Брага
Фенербахче
28
Марафона
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
30
Алан
ПП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Фабиано
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
30
Алан
ПП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Брага - Фенербахче
2
3
6
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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