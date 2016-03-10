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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Брага
Фенербахче - Брага: обзор матча 10 марта 2016
Фенербахче
10.03.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Брага
82'
М. Топал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Брага
85'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Рафа
ГОЛ! 1:0!
М. Топал
82'
Замена
Фернандао
️️️️
А. Потук
79'
Желтая карточка
М. Топал
78'
72'
Замена
Н. Стоилькович
️️️️
В. Эдуарду
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
О. Туфан
72'
Желтая карточка
О. Туфан
72'
Замена
Нани
️️️️
В. Шен
65'
58'
Желтая карточка
Л. Карлос
Желтая карточка
Р. ван Перси
57'
39'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
15'
Замена
В. Боли
️️️️
Р. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Жозуэ
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
Брага
28
Марафона
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
63
Мауро
ЦП
30
Алан
ПП
7
Педру Сантуш
ПВ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
4-5-1
1
Демирель
88
Эркин
2
Озбайраклы
22
Алвеш
24
Кьер
20
Шен
11
Туфан
5
Соуза
5
Топал
4
Потук
32
ван Перси
4-1-1-1-3
1
Матеус
24
Феррейра
2
Байано
25
Пинту
87
Гойано
17
Вукчевич
22
Карлос
10
Жозуэ
27
Рафа
9
Эдуарду
19
Хассан
11
Туфан
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
11
Туфан
20
Шен
17
Нани
17
Нани
20
Шен
4
Потук
9
Фернандао
9
Фернандао
4
Потук
27
Рафа
7
Сантуш
7
Сантуш
27
Рафа
24
Феррейра
30
Боли
30
Боли
24
Феррейра
9
Эдуарду
29
Стоилькович
29
Стоилькович
9
Эдуарду
Остались в запасе
Фенербахче
Брага
1
Фабиано
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
28
Марафона
ВР
16
Джаван
ЦЗ
63
Мауро
ЦП
30
Алан
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
16
Джаван
ЦЗ
63
Мауро
ЦП
30
Алан
ПП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Фенербахче - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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