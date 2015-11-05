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Лига Европы 2026/2027
Аякс - Фенербахче
Аякс - Фенербахче: обзор матча 05 ноября 2015
Аякс
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фенербахче
80'
Замена
В. Шен
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Т. Сереро
️️️️
Н. Гудель
76'
74'
Замена
О. Туфан
️️️️
Диего
64'
Замена
Фернандао
️️️️
Нани
Замена
А. Юнес
️️️️
В. Фишер
53'
43'
Желтая карточка
Нани
Замена
Л. Шоне
️️️️
А. Эль-Гази
33'
Желтая карточка
Н. Гудель
18'
15'
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
10
Диего
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Фенербахче
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Силлессен
24
Виргевер
34
Велтман
2
Тете
44
Ридевальд
8
Гудель
23
Базур
18
Классен
21
Эль-Гази
7
Фишер
30
Милик
4-3-2-1
1
Демирель
22
Алвеш
24
Кьер
33
Али Калдырым
77
Генюл
5
Топал
5
Соуза
4
Потук
10
Диего
17
Нани
32
ван Перси
21
Эль-Гази
20
Шоне
20
Шоне
21
Эль-Гази
8
Гудель
17
Сереро
17
Сереро
8
Гудель
7
Фишер
8
Юнес
8
Юнес
7
Фишер
10
Диего
11
Туфан
11
Туфан
10
Диего
32
ван Перси
20
Шен
20
Шен
32
ван Перси
17
Нани
9
Фернандао
9
Фернандао
17
Нани
Остались в запасе
Аякс
Фенербахче
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Андре Онана
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Андре Онана
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аякс - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт Плюс
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