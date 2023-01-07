Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2022/2023 Кубок африканских наций 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Товарищеские матчи 2017 Италия. Серия А 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010