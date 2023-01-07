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Ричмонд Боаки
Статистика
Ричмонд Боаки - статистика
Завершил карьеру
28 января 1993 (33), Аккра
#22 | Нападающий
180 см | 77 кг
Гана
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2022/2023
Кубок африканских наций 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Товарищеские матчи 2017
Италия. Серия А 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАС Ламия
8
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 17 тур
ПАС Ламия
0 : 3
07.01.2023
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
АЕК
3 : 0
21.12.2022
ПАС Ламия
84' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАС Ламия
1 : 3
13.11.2022
Панетоликос
56' - 64'
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
5 : 0
08.11.2022
ПАС Ламия
66' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАС Ламия
2 : 2
05.11.2022
Волос
77' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
1 : 1
08.10.2022
ПАС Ламия
1' - 75'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 0
01.10.2022
Левадиакос
1' - 71'
61'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
1 : 0
12.09.2022
ПАС Ламия
58' - 90'
90'
90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 0
03.09.2022
Астерас
69' - 90'
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