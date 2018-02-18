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Ричмонд Боаки
Новости
Ричмонд Боаки - новости
Завершил карьеру
28 января 1993 (33), Аккра
#22 | Нападающий
180 см | 77 кг
Гана
Статистика
Новости
Трансферы
Лучший бомбардир «Црвены Звезды» пропустит ответный матч с ЦСКА
2018.02.18 21:40
16
Боаки: «Пусть ЦСКА попробует удивить «Црвену Звезду»
2018.02.10 12:51
16
Игрок «Црвены Звезды» Боаки: «Мы сильнее ЦСКА»
2018.02.10 08:28
18
У Боаки нет официальных предложений из России
2018.02.07 10:07
В «Црвене Звезде» подтвердили интерес российских клубов к Боаки
2018.02.03 12:50
5
Боаки: «ЦСКА – хорошая команда, но я убежден, что «Црвена Звезда» пройдет дальше и выйдет в полуфинал Лиги Европы»
2018.01.02 18:50
13
Боаки, которым интересовался ЦСКА, попал в поле зрения «Челси»
2018.01.02 17:24
4
Агент Боаки сообщил, что не получал никакого предложения по форварду от ЦСКА
2017.12.18 16:48
6
Нападающий «Црвены Звезды» Боаки интересен ЦСКА
2017.10.18 18:05
8
«Челси» интересуется форвардом «Црвены Звезды» Боаки
2017.10.11 19:51
4
«Рубин» купит на место Жонатаса ганского нападающего «Црвены Звезды»
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2
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