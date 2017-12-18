Агент Боаки сообщил, что не получал никакого предложения по форварду от ЦСКА

Агент Оливер Артур, представляющий интересы нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боаки, заявил, что ему не поступало предложения от ЦСКА по поводу трансфера 24-летнего игрока.

Информация об интересе армейского клуба к ганцу впервые появилась в СМИ в октябре.

«Ничего нового по поводу ЦСКА у меня нет. Никакого предложения о трансфере от них я не видел, да и про интерес клуба не слышал. Летом звонили агенты, но сам ЦСКА ни с чем на нас не выходил», – сказал Артур.

В нынешнем сезоне Боаки принял участие в 28-ми встречах, забив 23 гола и сделав три результативные передачи.

Напомним, что «Црвена Звезда» является соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.