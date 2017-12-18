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    • Агент Боаки сообщил, что не получал никакого предложения по форварду от ЦСКА

    Агент Боаки сообщил, что не получал никакого предложения по форварду от ЦСКА

    Агент Оливер Артур, представляющий интересы нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боаки, заявил, что ему не поступало предложения от ЦСКА по поводу трансфера 24-летнего игрока.

    Информация об интересе армейского клуба к ганцу впервые появилась в СМИ в октябре.

    «Ничего нового по поводу ЦСКА у меня нет. Никакого предложения о трансфере от них я не видел, да и про интерес клуба не слышал. Летом звонили агенты, но сам ЦСКА ни с чем на нас не выходил», – сказал Артур.

    В нынешнем сезоне Боаки принял участие в 28-ми встречах, забив 23 гола и сделав три результативные передачи.

    Напомним, что «Црвена Звезда» является соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.12.2017 16:48
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    Комментарии (7)
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    xColaz
    1513605561
    Все правильно делают! Чтобы показать что клуб еще не умер, нужно создавать слухи о возможных покупках))
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    vladimir-7
    1513605929
    СМИ сами себя компрометируют ложными сообщениями.
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    Татарин за ЦСКА
    1513606559
    28 матчей и 23 гола-это был бы хороший трансфер
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    R015RK
    1513675588
    Сейчас увидел, что ЦСКА интересуется Жераром Гоу.( нападающий). Посмотрел статистику и обалдел. Вот кого надо брать, результативность забитых голов практически 100 процентов в каждой игре. Не могу понять только одного, почему то Краснодару он не подошёл. Может стоило побольше выпускать в основе. Если ЦСКА купит, то считаю реально усилят нападение. Лично мое мнение
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    GM
    1513687273
    Очередное трансфертное окно и очередная волна слухов вокруг ЦСКА. Ничего нового, но всегда находятся изумленные комментаторы, у которых память даже не девичья, а куриная. "Ой, ну надо же! Неужели правда?!"
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    ologreds
    1694991709
    numo529573
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