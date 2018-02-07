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    У Боаки нет официальных предложений из России

    Интерес к ганскому нападающему «Црвены Звезды» Ричмонду Боаки со стороны российских клубов не подтвердился, сообщает агентство Arthur Legacy Sports. В нем отметили, что официальных предложений по трансферу их клиента в РФПЛ не поступало.

    Ранее появилась информация, что к форварду сербского клуба проявляют несколько клубов из России. В текущем сезоне 25-летний Боаки сыграл в 14 матчах чемпионата Сербии. В них он забил 15 голов. Также он провел 14 матчей в Лиге Европы, забив в этом турнире восемь мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 10:07
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