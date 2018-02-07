У Боаки нет официальных предложений из России

Интерес к ганскому нападающему «Црвены Звезды» Ричмонду Боаки со стороны российских клубов не подтвердился, сообщает агентство Arthur Legacy Sports. В нем отметили, что официальных предложений по трансферу их клиента в РФПЛ не поступало.

Ранее появилась информация, что к форварду сербского клуба проявляют несколько клубов из России. В текущем сезоне 25-летний Боаки сыграл в 14 матчах чемпионата Сербии. В них он забил 15 голов. Также он провел 14 матчей в Лиге Европы, забив в этом турнире восемь мячей.