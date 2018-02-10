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    Игрок «Црвены Звезды» Боаки: «Мы сильнее ЦСКА»

    Нападающий сербской «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки поделился мыслями от предстоящих встреч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА. Африканец считает белградцев сильнее москвичей.

    «Полагаю, «Црвена Звезда» сильнее россиян. Тем более, ЦСКА придется столкнуться с напором наших болельщиков. Надеюсь, мы пройдем дальше», – сказал Боаки Novosti.rs.

    Первая игра между командами состоится в Белграде 13 февраля и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 08:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2018, 18:40

      Россия тебе не Африка как ты думаешь Сначала выиграй потом кукарекай

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 10 февраля 2018, 13:31

      Победа будет за нами !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 10 февраля 2018, 13:21

      А ху-ху не хо-хо? Удачи ЦСКА! Удачи всем нашим клубам!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 10 февраля 2018, 11:43

      ЦСКА в гостях ВСЕГДА играет лучше, чем дома.
      Удачи армейцам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 февраля 2018, 11:16

      Цревна Звезда тесно дружит с российским Спартаком. У ЦСКа должна быть двойная мотивация обыграть сербов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 февраля 2018, 11:10

      Аутотренинг - штука конечно хорошая..., но он видимо не знает еще, что их ждет в Москве...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:50

      вот уж до матча делать такие заявления не очень разумно с его стороны, только игра покажет. Теперь армейцы должны им показать за это вдвойне чтобы не кидались подобными высказываниями в будущем!

      7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2018, 10:44

      Ну если так, то мы ждем от ЦСКА сенсации!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 февраля 2018, 10:36

      Согласен

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 февраля 2018, 10:21

      Не трынди @!!! ЦСКА пройдёт дальше!!!

      3
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