Игрок «Црвены Звезды» Боаки: «Мы сильнее ЦСКА»

Нападающий сербской «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки поделился мыслями от предстоящих встреч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА. Африканец считает белградцев сильнее москвичей.

«Полагаю, «Црвена Звезда» сильнее россиян. Тем более, ЦСКА придется столкнуться с напором наших болельщиков. Надеюсь, мы пройдем дальше», – сказал Боаки Novosti.rs.

Первая игра между командами состоится в Белграде 13 февраля и начнется в 20:00 по Москве.