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Мурад Курбанов - статистика

Завершил карьеру
22 марта 1992 (34)
#44 | Защитник
174 см | 63 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Химик
2 : 1
26.10.2015
Ижевск
83' - 22'
79'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Химик
0 : 2
20.10.2015
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Динамо Киров
1 : 2
14.10.2015
Химик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Химик
2 : 0
08.10.2015
Лада-Тольятти
1' - 83'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Носта
1 : 2
03.10.2015
Химик
1' - 60'
23'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Химик
2 : 3
27.09.2015
Челябинск
1' - 58'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Сызрань-2003
2 : 3
21.09.2015
Химик
46' - 86'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Химик
0 : 3
15.09.2015
Волга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Ижевск
0 : 0
09.09.2015
Химик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Нефтехимик
2 : 1
03.09.2015
Химик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Химик
3 : 0
28.08.2015
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Лада-Тольятти
4 : 1
21.08.2015
Химик
34' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Химик
2 : 2
16.08.2015
Носта
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Химик
1 : 1
20.07.2015
Нижний Новгород
1' - 46'
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