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Браун Идейе
Статистика
Браун Идейе - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1988 (37), Йенагоа
#12 | Нападающий
180 см | 74 кг
Нигерия
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Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гезтепе
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
2 : 1
06.12.2021
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
1 : 1
22.11.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Гезтепе
0 : 2
07.11.2021
Коньяспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
2 : 2
31.10.2021
Гезтепе
90' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Гезтепе
0 : 1
23.10.2021
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Касымпаша
1 : 2
17.10.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
0 : 1
02.10.2021
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 1
26.09.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
0 : 2
22.09.2021
Хатайспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Алтай
2 : 1
17.09.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 1
12.09.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
2 : 2
29.08.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
1 : 1
15.08.2021
Гезтепе
83' - 90'
88'
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