|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брест
|13
|4
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:1
|Брест (Брест)
|63'
|16.05.2011
|51' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Лион (Лион)
|67'
|11.05.2011
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Брест (Брест)
|07.05.2011
|65' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|01.05.2011
|1' -63'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Брест (Брест)
|24.04.2011
|77' -90'
|Брест (Брест)
|2:2
|ПСЖ (Париж)
|16.04.2011
|55' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Брест (Брест)
|60'
|09.04.2011
|75' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.03.2011
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|18'
|06.03.2011
|1' -66'
|Брест (Брест)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|26.02.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|19.02.2011
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Монако (Монако)
|14' 89'
|13.02.2011
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Брест (Брест)
|05.02.2011
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|44'