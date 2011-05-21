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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Брест
Осер - Брест: обзор матча 21 мая 2011
Осер
21.05.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 1
Завершен
Брест
63'
Л. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Брест
Замена
Р. Пойе
️️️️
Д. Айите
Желтая карточка
С. Элана
Замена
О. Эволо
️️️️
Ж. Марсьяль
Желтая карточка
А. Траоре
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Р. Конту
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
А. Сидибе
Замена
Й. Юнг
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 0:1!
Л. Туре
Пас отдал
Д. Айите
Желтая карточка
В. Боли
Замена
Т. Нтаме
️️️️
У. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
99
Джонатан Айите
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Осер
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Брест
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
3-2-4-1
16
Сорен
20
Сидибе
6
Кулибали
30
Боли
15
Дудка
2
Ангбар
88
Ндинга
23
Бирса
20
Траоре
14
Олиеч
18
Конту
4-3-3
30
Элана
2
Марсьяль
1
Кулибали
18
Апанга
21
Феррадж
23
Бинь
23
Н'Гойи
6
Груги
26
Ру
39
Туре
99
Айите
23
Бирса
24
Юнг
24
Юнг
23
Бирса
20
Сидибе
7
Саммаритано
7
Саммаритано
20
Сидибе
18
Конту
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
18
Конту
1
Кулибали
85
Нтаме
85
Нтаме
1
Кулибали
2
Марсьяль
5
Эволо
5
Эволо
2
Марсьяль
99
Айите
20
Пойе
20
Пойе
99
Айите
Остались в запасе
Осер
Брест
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Осер - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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