Дмитрий Комаровский - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Комаровский
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Комаровский
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|14
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|4:0
|Ротор (Волгоград)
|22.09.2013
|80' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|16.09.2013
|1' -77'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|10.09.2013
|74' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|05.09.2013
|1' -77'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|58'
|28.08.2013
|78' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:2
|Ротор (Волгоград)
|82'
|18.08.2013
|75' -90'
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|12.08.2013
|1' -66'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.08.2013
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:2
|Ротор (Волгоград)
|02.08.2013
|1' -80'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|49'
|28.07.2013
|1' -64'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|23.07.2013
|1' -63'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|19.07.2013
|1' -65'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|13.07.2013
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.07.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:4
|Ротор (Волгоград)
|76'