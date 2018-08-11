Надсон - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Жозе Надсон
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Жозе Надсон
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2018
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.11.2018
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|05.11.2018
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|29.10.2018
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|20.10.2018
|1' -58'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|06.10.2018
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Динамо (Москва)
|01.10.2018
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|24.09.2018
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Краснодар (Краснодар)
|11.08.2018
|1' -42'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|05.08.2018
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Оренбург (Оренбург)
|31.07.2018
|1' -86'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|ЦСКА (Москва)