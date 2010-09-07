Борис Панджа - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Панджа
|Команда
|Широки Бриег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Панджа
|Команда
|Широки Бриег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2011
|Был в запасе
|Португалия
|6:2
|Босния и Герцеговина
|11.10.2011
|1' -90'
|Франция
|1:1
|Босния и Герцеговина
|68'
|07.10.2011
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|5:0
|Люксембург
|06.09.2011
|1' -45'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Белоруссия
|33'
|02.09.2011
|1' -90'
|Белоруссия
|0:2
|Босния и Герцеговина
|07.06.2011
|1' -90'
|Босния и Герцеговина
|2:0
|Албания
|03.06.2011
|Был в запасе
|Румыния
|3:0
|Босния и Герцеговина
|26.03.2011
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|2:1
|Румыния
|08.10.2010
|46' -90'
|Албания
|1:1
|Босния и Герцеговина
|07.09.2010
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|0:2
|Франция
|03.09.2010
|Был в запасе
|Люксембург
|0:3
|Босния и Герцеговина