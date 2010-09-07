Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Борис Панджа - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Борис
    Фамилия Панджа
    Команда Широки Бриег
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2011 Был в запасе Португалия 6:2 Босния и Герцеговина
    11.10.2011 1' -90' Франция 1:1 Босния и Герцеговина
    68'
    07.10.2011 Был в запасе Босния и Герцеговина 5:0 Люксембург
    06.09.2011 1' -45' Босния и Герцеговина 1:0 Белоруссия
    33'
    02.09.2011 1' -90' Белоруссия 0:2 Босния и Герцеговина
    07.06.2011 1' -90' Босния и Герцеговина 2:0 Албания
    03.06.2011 Был в запасе Румыния 3:0 Босния и Герцеговина
    26.03.2011 Был в запасе Босния и Герцеговина 2:1 Румыния
    08.10.2010 46' -90' Албания 1:1 Босния и Герцеговина
    07.09.2010 Был в запасе Босния и Герцеговина 0:2 Франция
    03.09.2010 Был в запасе Люксембург 0:3 Босния и Герцеговина
    • Читайте нас: 
    11