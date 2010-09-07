Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Босния и Герцеговина - Франция
Босния и Герцеговина - Франция: обзор матча 07 сентября 2010
Босния и Герцеговина
07.09.2010, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Франция
72'
К. Бензема
78'
Ф. Малуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Франция
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Ф. Малуда
ГОЛ! 0:2!
Ф. Малуда
Замена
Э. Зец
️️️️
В. Ибишевич
Замена
С. Яхич
️️️️
Э. Рахимич
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Желтая карточка
С. Ибричич
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Сафет Надаревич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
19
Абу Диаби
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Аднан Мравац
ЦЗ
15
Санел Яхич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
10
Эрмин Зец
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хасаджич
4
Спахич
13
Надаревич
13
Муйджа
6
Рахимич
16
Лулич
10
Пьянич
17
Ибричич
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
4-1-2-2-1
1
Льорис
19
Санья
17
Рами
5
Мексес
22
Клиши
17
М'Вила
19
Диаби
18
Диарра
8
Вальбуэна
15
Малуда
19
Бензема
6
Рахимич
15
Яхич
15
Яхич
6
Рахимич
9
Ибишевич
10
Зец
10
Зец
9
Ибишевич
15
Малуда
14
Матюиди
14
Матюиди
15
Малуда
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Франция
2
Аднан Мравац
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
8
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
2
Аднан Мравац
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
8
Харис Медуньянин
ЦП
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Босния и Герцеговина - Франция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Стад де Франс
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Франция
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Италии и Франции на победу в матче 5 тура
09:11
Игрок «Реала» получил травму паха в сборной
Вчера, 22:23
1
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
В Лиге наций установлен рекорд по продолжительности голевой серии
3 октября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Италии и Франции на победу в матче 5 тура
09:11
Игрок «Реала» получил травму паха в сборной
Вчера, 22:23
1
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+