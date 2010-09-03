Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Люксембург - Босния и Герцеговина
Люксембург - Босния и Герцеговина: обзор матча 03 сентября 2010
Люксембург
03.09.2010, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 1 тур
0 : 3
Завершен
Босния и Герцеговина
6'
С. Ибричич
12'
М. Пьянич
16'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Босния и Герцеговина
Замена
Т. Латерца
️️️️
Ж. Беттмер
Замена
Э. Зец
️️️️
М. Пьянич
Замена
Д. Да Мота
️️️️
Д. Коллетт
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
С. Ибричич
Замена
С. Яхич
️️️️
Э. Рахимич
Замена
Ж. Китенж
️️️️
С. Бенси
Желтая карточка
С. Бенси
16'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
12'
ГОЛ! 0:2!
М. Пьянич
Желтая карточка
Э. Хоффманн
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Ибричич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
0
Дан Коллетт
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
0
Ким Кинцигер
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
0
Жилль Беттмер
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Сафет Надаревич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Люксембург
14
Том Латерца
ЛЗ
15
Массимо Мартино
ЦЗ
0
Жоэль Китенж
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Аднан Мравац
ЦЗ
15
Санел Яхич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
10
Эрмин Зец
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
7
Семир Стилич
АП
4-5-1
1
Жубер
0
Коллетт
0
Кинцигер
5
Шнелл
4
Хоффманн
6
Петерс
3
Йениш
7
Жерсон
17
Мутш
0
Беттмер
11
Бенси
3-1-3-1-2
1
Хасаджич
13
Муйджа
13
Надаревич
4
Спахич
6
Рахимич
10
Пьянич
17
Ибричич
16
Лулич
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
11
Бенси
0
Китенж
0
Китенж
11
Бенси
0
Беттмер
14
Латерца
14
Латерца
0
Беттмер
0
Коллетт
9
Да Мота
9
Да Мота
0
Коллетт
6
Рахимич
15
Яхич
15
Яхич
6
Рахимич
10
Пьянич
10
Зец
10
Зец
10
Пьянич
17
Ибричич
8
Медуньянин
8
Медуньянин
17
Ибричич
Остались в запасе
Люксембург
Босния и Герцеговина
15
Массимо Мартино
ЦЗ
Главный тренер
Люк Хольц
2
Аднан Мравац
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Семир Стилич
АП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
15
Массимо Мартино
ЦЗ
Остались в запасе
2
Аднан Мравац
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Семир Стилич
АП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Люксембург - Босния и Герцеговина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Новости команд
Все
Люксембург
Босния и Герцеговина
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Эстония – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Эстония – Люксембург: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Люксембург – Исландия: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
28 сентября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
В Лиге наций установлен рекорд по продолжительности голевой серии
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+