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Босния и Герцеговина - Беларусь
Босния и Герцеговина - Беларусь: обзор матча 06 сентября 2011
Босния и Герцеговина
06.09.2011, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 10 тур
1 : 0
Завершен
Беларусь
87'
З. Мисимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Беларусь
Желтая карточка
С. Драгун
Желтая карточка
А. Захирович
Желтая карточка
А. Путило
ГОЛ! 1:0!
З. Мисимович
Вторая желтая
А. Мартынович
Желтая карточка
А. Мартынович
Замена
А. Воронков
️️️️
С. Корниленко
Замена
С. Драгун
️️️️
П. Ситко
Замена
Э. Зец
️️️️
С. Ибричич
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
З. Мисимович
️️️️
Б. Панджа
+4
Вторая желтая
Т. Калачев
Желтая карточка
Б. Панджа
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
И. Шитов
Замена
С. Стилич
️️️️
С. Салихович
19'
15'
Желтая карточка
В. Трубило
Желтая карточка
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
3
Саша Папач
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
20
Аднан Захирович
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Павел Ситко
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Аднан Мравац
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Эрмин Зец
ОП
10
Звездан Мисимович
АП
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Станислав Драгун
ЦП
11
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
0
Андрей Воронков
ЦФ
3-1-5-1
1
Бегович
13
Муйджа
3
Папач
23
Панджа
6
Рахимич
16
Лулич
17
Ибричич
8
Медуньянин
0
Салихович
20
Захирович
11
Джеко
4-1-4-1
1
Жевнов
4
Шитов
18
Верховцов
4
Мартынович
5
Трубило
15
Кисляк
23
Калачев
14
Путило
2
Кульчий
26
Ситко
8
Корниленко
17
Ибричич
10
Зец
10
Зец
17
Ибричич
23
Панджа
10
Мисимович
10
Мисимович
23
Панджа
0
Салихович
7
Стилич
7
Стилич
0
Салихович
26
Ситко
2
Драгун
2
Драгун
26
Ситко
8
Корниленко
0
Воронков
0
Воронков
8
Корниленко
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Беларусь
2
Аднан Мравац
ЦЗ
22
Асмир Авдукич
ВР
7
Мухамед Бешич
ОП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
11
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
1
Сергей Веремко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Штанге
Остались в запасе
2
Аднан Мравац
ЦЗ
22
Асмир Авдукич
ВР
7
Мухамед Бешич
ОП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Остались в запасе
11
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
1
Сергей Веремко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Бернд Штанге
Статистика матча Босния и Герцеговина - Беларусь
3
2
7
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
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