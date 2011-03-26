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Босния и Герцеговина - Румыния
Босния и Герцеговина - Румыния: обзор матча 26 марта 2011
Босния и Герцеговина
26.03.2011, суббота, 21:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 5 тур
2 : 1
Завершен
Румыния
63'
В. Ибишевич
83'
Э. Джеко
29'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Румыния
Замена
Я. Зику
️️️️
Ч. Деяк
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Замена
С. Ибричич
️️️️
З. Мисимович
Замена
З. Муслимович
️️️️
В. Ибишевич
Замена
А. Ропотан
️️️️
Г. Флореску
Замена
Д. Малетич
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Г. Торже
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ! 0:1!
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
2
Аднан Мравац
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
0
Корнел Рыпэ
ПЗ
0
Георге Флореску
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Дан Алекса
ЦП
10
Адриан Муту
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Босния и Герцеговина
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
21
Дарко Малетич
ЦФ
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
27
Янис Зику
ЦП
0
Адриан Ропотан
ЦП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хасаджич
2
Мравац
4
Спахич
13
Муйджа
6
Рахимич
16
Лулич
10
Пьянич
8
Медуньянин
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
4-4-2
1
Пантилимон
0
Рыпэ
15
Гоян
0
Тамаш
3
Рац
17
Деяк
11
Торже
0
Алекса
0
Флореску
0
Марика
10
Муту
10
Мисимович
17
Ибричич
17
Ибричич
10
Мисимович
9
Ибишевич
9
Муслимович
9
Муслимович
9
Ибишевич
8
Медуньянин
21
Малетич
21
Малетич
8
Медуньянин
17
Деяк
27
Зику
27
Зику
17
Деяк
0
Флореску
0
Ропотан
0
Ропотан
0
Флореску
11
Торже
11
Кочиш
11
Кочиш
11
Торже
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Румыния
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
7
Семир Стилич
АП
Главный тренер
Сафет Сушич
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
7
Семир Стилич
АП
Остались в запасе
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Босния и Герцеговина - Румыния
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
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