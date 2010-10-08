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Албания - Босния и Герцеговина
Албания - Босния и Герцеговина: обзор матча 08 октября 2010
Албания
08.10.2010, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
45+2'
К. Дуро
21'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Босния и Герцеговина
Замена
С. Ибричич
️️️️
Э. Джеко
Замена
Я. Хика
️️️️
Х. Салихи
Замена
Г. Лика
️️️️
Г. Музака
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Б. Панджа
️️️️
А. Мравац
Замена
А. Бегович
️️️️
К. Хасаджич
Замена
Э. Скела
️️️️
Э. Богдани
ГОЛ! 1:1!
К. Дуро
+2
Желтая карточка
А. Мравац
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Желтая карточка
Э. Богдани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
0
Аржан Бечай
ВР
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Кристи Вангели
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Гьергж Музака
ЦП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джемаль Мустеданажич
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
2
Аднан Мравац
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Албания
0
Гилман Лика
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
0
Эрвин Скела
АП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
13
Сафет Надаревич
ЦЗ
15
Санел Яхич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
17
Сенияд Ибричич
ЦП
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
3-2-2-2
0
Бечай
0
Вангели
0
Булку
2
Лила
7
Аголли
0
Даллку
0
Дуро
0
Музака
18
Салихи
15
Богдани
3-1-3-1-2
1
Хасаджич
13
Муйджа
4
Спахич
2
Мравац
6
Рахимич
10
Пьянич
8
Медуньянин
16
Лулич
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
0
Музака
0
Лика
0
Лика
0
Музака
18
Салихи
0
Хика
0
Хика
18
Салихи
15
Богдани
0
Скела
0
Скела
15
Богдани
1
Хасаджич
1
Бегович
1
Бегович
1
Хасаджич
2
Мравац
23
Панджа
23
Панджа
2
Мравац
11
Джеко
17
Ибричич
17
Ибричич
11
Джеко
Остались в запасе
Албания
Босния и Герцеговина
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Главный тренер
Джемаль Мустеданажич
13
Сафет Надаревич
ЦЗ
15
Санел Яхич
ЦЗ
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Остались в запасе
13
Сафет Надаревич
ЦЗ
15
Санел Яхич
ЦЗ
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Джемаль Мустеданажич
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Албания - Босния и Герцеговина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
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Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
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