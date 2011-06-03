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Румыния - Босния и Герцеговина
Румыния - Босния и Герцеговина: обзор матча 03 июня 2011
Румыния
03.06.2011, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 7 тур
3 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
37'
А. Муту
41'
Ч. Марика
55'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Босния и Герцеговина
Пенальти не реализован!
К. Сэпунару
+5
Желтая карточка
Р. Сурду
+1
Замена
М. Алексе
️️️️
Ч. Марика
Замена
Р. Сурду
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
С. Стилич
Желтая карточка
К. Сэпунару
Желтая карточка
Г. Торже
Замена
З. Муслимович
️️️️
С. Ибричич
Замена
С. Стилич
️️️️
Э. Джеко
Замена
К. Тэнасе
️️️️
Л. Сынмэртян
ГОЛ! 3:0!
Ч. Марика
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Х. Медуньянин
ГОЛ! 2:0!
Ч. Марика
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
0
Александру Бурчану
ОП
11
Габриэль Торже
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
10
Адриан Муту
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
2
Аднан Мравац
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
11
Ромео Сурду
АП
0
Мариуш Алексе
ПП
Босния и Герцеговина
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
7
Семир Стилич
АП
21
Дарко Малетич
ЦФ
9
Златан Муслимович
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-2-2-2
12
Тэтэрушану
3
Рац
22
Сэпунару
0
Тамаш
2
Папп
0
Мурешан
0
Бурчану
11
Торже
17
Сынмэртян
0
Марика
10
Муту
3-1-4-1-1
1
Хасаджич
13
Муйджа
4
Спахич
2
Мравац
6
Рахимич
8
Медуньянин
17
Ибричич
10
Пьянич
16
Лулич
10
Мисимович
11
Джеко
17
Сынмэртян
10
Тэнасе
10
Тэнасе
17
Сынмэртян
10
Муту
11
Сурду
11
Сурду
10
Муту
0
Марика
0
Алексе
0
Алексе
0
Марика
11
Джеко
7
Стилич
7
Стилич
11
Джеко
17
Ибричич
9
Муслимович
9
Муслимович
17
Ибричич
8
Медуньянин
9
Ибишевич
9
Ибишевич
8
Медуньянин
Остались в запасе
Румыния
Босния и Герцеговина
1
Костел Пантилимон
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
21
Дарко Малетич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
Остались в запасе
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
21
Дарко Малетич
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Румыния - Босния и Герцеговина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
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