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Беларусь - Босния и Герцеговина
Беларусь - Босния и Герцеговина: обзор матча 02 сентября 2011
Беларусь
02.09.2011, пятница, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 9 тур
0 : 2
Завершен
Босния и Герцеговина
22'
С. Салихович (П)
24'
Х. Медуньянин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Босния и Герцеговина
Замена
З. Муслимович
️️️️
Х. Медуньянин
Желтая карточка
Д. Малетич
Замена
З. Мисимович
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
Д. Малетич
️️️️
С. Салихович
Замена
А. Воронков
️️️️
С. Корниленко
Замена
П. Ситко
️️️️
М. Жавнерчик
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 0:2!
Х. Медуньянин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виталий Трубило
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Саша Папач
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
20
Аднан Захирович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
21
Егор Филипенко
ЦЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Павел Ситко
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
11
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
0
Андрей Воронков
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Аднан Мравац
ЦЗ
10
Эрмин Зец
ОП
7
Семир Стилич
АП
10
Звездан Мисимович
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
21
Дарко Малетич
ЦФ
3-3-3-1
1
Жевнов
0
Жавнерчик
4
Мартынович
18
Верховцов
5
Трубило
15
Кисляк
4
Шитов
14
Путило
2
Кульчий
23
Калачев
8
Корниленко
3-1-5-1
1
Хасаджич
23
Панджа
3
Папач
4
Спахич
6
Рахимич
20
Захирович
10
Пьянич
0
Салихович
8
Медуньянин
16
Лулич
11
Джеко
0
Жавнерчик
26
Ситко
26
Ситко
0
Жавнерчик
8
Корниленко
0
Воронков
0
Воронков
8
Корниленко
11
Джеко
10
Мисимович
10
Мисимович
11
Джеко
8
Медуньянин
9
Муслимович
9
Муслимович
8
Медуньянин
0
Салихович
21
Малетич
21
Малетич
0
Салихович
Остались в запасе
Беларусь
Босния и Герцеговина
11
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
1
Сергей Веремко
ВР
21
Егор Филипенко
ЦЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
2
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Бернд Штанге
2
Аднан Мравац
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
10
Эрмин Зец
ОП
7
Семир Стилич
АП
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
11
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
1
Сергей Веремко
ВР
21
Егор Филипенко
ЦЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
2
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
2
Аднан Мравац
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
10
Эрмин Зец
ОП
7
Семир Стилич
АП
Главный тренер
Бернд Штанге
Главный тренер
Сергей Барбарез
Статистика матча Беларусь - Босния и Герцеговина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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