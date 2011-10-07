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Босния и Герцеговина - Люксембург
Босния и Герцеговина - Люксембург: обзор матча 07 октября 2011
Босния и Герцеговина
07.10.2011, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 11 тур
5 : 0
Завершен
Люксембург
12'
Э. Джеко
15'
З. Мисимович
22'
З. Мисимович (П)
36'
М. Пьянич
51'
Х. Медуньянин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Люксембург
Замена
М. Йениш
️️️️
Т. Латерца
Замена
Д. Малетич
️️️️
С. Лулич
Замена
С. Ибричич
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
А. Захирович
️️️️
Э. Рахимич
ГОЛ! 5:0!
Х. Медуньянин
Желтая карточка
М. Мутш
Замена
О. Йоахим
️️️️
Д. Да Мота
ГОЛ! 4:0!
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Буквич
ГОЛ с пенальти! 3:0!
З. Мисимович
ГОЛ! 2:0!
З. Мисимович
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
3
Саша Папач
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
15
Анте Буквич
ЦЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
11
Шарль Левек
ЦП
0
Жилль Беттмер
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
17
Сенияд Ибричич
ЦП
20
Аднан Захирович
ЦП
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
21
Дарко Малетич
ЦФ
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
6
Том Зибеналер
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Бегович
3
Папач
4
Спахич
13
Муйджа
6
Рахимич
16
Лулич
10
Пьянич
8
Медуньянин
10
Мисимович
11
Джеко
9
Ибишевич
4-1-4-1
1
Жубер
15
Буквич
0
Блейз
5
Шнелл
14
Латерца
10
Паял
0
Беттмер
7
Жерсон
17
Мутш
11
Левек
9
Да Мота
8
Медуньянин
17
Ибричич
17
Ибричич
8
Медуньянин
6
Рахимич
20
Захирович
20
Захирович
6
Рахимич
16
Лулич
21
Малетич
21
Малетич
16
Лулич
14
Латерца
3
Йениш
3
Йениш
14
Латерца
9
Да Мота
13
Йоахим
13
Йоахим
9
Да Мота
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Люксембург
1
Кенан Хасаджич
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
12
Марк Обервайс
ВР
6
Том Зибеналер
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Кенан Хасаджич
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
7
Семир Стилич
АП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Обервайс
ВР
6
Том Зибеналер
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Босния и Герцеговина - Люксембург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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