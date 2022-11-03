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Итай Шехтер
Статистика
Итай Шехтер - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1987 (39)
#9 | Нападающий
178 см | 74 кг
Израиль | Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Хапоэль БШ
4 : 0
03.11.2022
Аустрия
60' - 90'
63'
Лига конференций, 5 тур
Вильярреал
2 : 2
27.10.2022
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Хапоэль БШ
1 : 1
13.10.2022
Лех
72' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Лех
0 : 0
06.10.2022
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Хапоэль БШ
1 : 2
15.09.2022
Вильярреал
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Аустрия
0 : 0
08.09.2022
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
25.08.2022
Университатя
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Университатя
1 : 1
18.08.2022
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Лугано
0 : 2
04.08.2022
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Мн
0 : 1
28.07.2022
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
21.07.2022
Динамо Мн
75' - 90'
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