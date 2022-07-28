Итай Шехтер - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Итай
|Фамилия
|Шехтер
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Итай
|Фамилия
|Шехтер
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|60' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|63'
|27.10.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|13.10.2022
|72' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|21.07.2022
|75' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)