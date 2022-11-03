Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010