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Хапоэль БШ - Вильярреал
Хапоэль БШ - Вильярреал: обзор матча 15 сентября 2022
Хапоэль БШ
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
63'
Р. Хатуэль
28'
Х. Луис Моралес (П)
67'
А. Баэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Вильярреал
90'
+6
Пенальти не реализован!
А. Данжума
Желтая карточка
М. Сулейманов
90'
+2
Желтая карточка
М. Барейро
84'
83'
Желтая карточка
Й. Мохика
Замена
С. Йехезкель
️️️️
Э. Шамир
83'
78'
Желтая карточка
Х. Куэнка
75'
Замена
А. Данжума
️️️️
М. Морланес
Замена
М. Сулейманов
️️️️
И. Абу
70'
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Баэна
Пас отдал
Й. Пино
ГОЛ! 1:1!
Р. Хатуэль
63'
Желтая карточка
Р. Хатуэль
60'
58'
Замена
Э. Капу
️️️️
Х. Луис Моралес
58'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
А. Селмани
56'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Ю. Энса
56'
46'
Желтая карточка
Й. Пино
46'
Замена
Н. Джексон
️️️️
С. Чуквуэзе
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
А. Селмани
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
5
Ияд Абу
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
15
Дор Мича
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
40
Rom Alyagon
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
3-2-2-1-1
18
Глазер
5
Абу
22
Лопеш
35
Барейро
4
Витор
18
Тиби
15
Шамир
13
Энса
8
Сафури
9
Селмани
4-1-1-3-1
1
Йоргенсен
4
де ла Фуэнте
2
Манди
4
Куэнка
22
Мохика
13
Коклен
8
Морланес
10
Пино
21
Чуквуэзе
10
Баэна
25
Моралес
15
Шамир
11
Йехезкель
11
Йехезкель
15
Шамир
9
Селмани
77
Хатуэль
77
Хатуэль
9
Селмани
13
Энса
10
Хемед
10
Хемед
13
Энса
5
Абу
93
Сулейманов
93
Сулейманов
5
Абу
25
Моралес
6
Капу
6
Капу
25
Моралес
13
Коклен
10
Парехо
10
Парехо
13
Коклен
8
Морланес
7
Данжума
7
Данжума
8
Морланес
21
Чуквуэзе
11
Джексон
11
Джексон
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Вильярреал
1
Ариэль Харуш
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
15
Дор Мича
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
40
Rom Alyagon
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
15
Дор Мича
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
40
Rom Alyagon
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хапоэль БШ - Вильярреал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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