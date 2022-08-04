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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лугано - Хапоэль БШ
Лугано - Хапоэль БШ: обзор матча 04 августа 2022
Лугано
04.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Хапоэль БШ
39'
Т. Йосефи
85'
А. Селмани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лугано - Хапоэль БШ
85'
ГОЛ! 0:2!
А. Селмани
Замена
Б. Бабич
️️️️
Х. Маю
82'
75'
Желтая карточка
Д. Мича
73'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
Т. Хемед
Замена
М. Амура
️️️️
Ж. Целар
67'
63'
Замена
Ш. Элиас
️️️️
Т. Йосефи
63'
Замена
Д. Мича
️️️️
А. Мартинш
39'
ГОЛ! 0:1!
Т. Йосефи
Пас отдал
Ю. Энса
37'
Желтая карточка
Т. Йосефи
Желтая карточка
А. Аригони
35'
Желтая карточка
М. Боттани
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Лугано
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
33
Alessandro Casciato
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
19
Шай Элиас
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сайпи
34
Аригони
3
Циглер
16
Валенсуэла
5
Дапрела
20
Думбия
14
Саббатини
14
Маю
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
9
Целар
3-2-3-1
18
Глазер
22
Лопеш
35
Барейро
44
Эльхамед
18
Тиби
4
Витор
28
Мартинш
30
Йосефи
13
Энса
10
Хемед
9
Целар
9
Амура
9
Амура
9
Целар
14
Маю
27
Бабич
27
Бабич
14
Маю
30
Йосефи
19
Элиас
19
Элиас
30
Йосефи
10
Хемед
77
Хатуэль
77
Хатуэль
10
Хемед
28
Мартинш
15
Мича
15
Мича
28
Мартинш
Остались в запасе
Лугано
Хапоэль БШ
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
33
Alessandro Casciato
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
33
Alessandro Casciato
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Лугано - Хапоэль БШ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
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