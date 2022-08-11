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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Лугано
Хапоэль БШ - Лугано: обзор матча 11 августа 2022
Хапоэль БШ
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Лугано
51'
М. Витор
85'
Р. Хатуэль
73'
У. Думбия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Лугано
ГОЛ! 2:1!
Р. Хатуэль
Пас отдал
А. Атем Эльхамед
85'
Желтая карточка
Р. Хатуэль
80'
Замена
Д. Мича
️️️️
А. Селмани
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Думбия
Замена
С. Йехезкель
️️️️
Ю. Энса
68'
65'
Желтая карточка
A. Maccoppi
58'
Замена
A. Maccoppi
️️️️
М. Хайле-Селасси
58'
Замена
А. Дюррер
️️️️
А. Аригони
ГОЛ! 1:0!
М. Витор
51'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
Т. Йосефи
46'
42'
Пенальти не реализован!
Д. Саббатини
25'
Желтая карточка
А. Аригони
Замена
Ш. Элиас
️️️️
А. Мартинш
19'
Желтая карточка
М. Барейро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
19
Шай Элиас
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
26
Daniel David Tzadik
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Лугано
12
Attilio Morosoli
ВР
43
Luca Molino
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
3-2-3-1
18
Глазер
18
Тиби
4
Витор
22
Лопеш
35
Барейро
44
Эльхамед
28
Мартинш
30
Йосефи
13
Энса
9
Селмани
3-3-2-1-1
1
Сайпи
21
Хайдари
16
Валенсуэла
29
Бельхадж Махмуд
34
Аригони
20
Думбия
17
Маи
14
Саббатини
14
Маю
7
Хайле-Селасси
27
Бабич
28
Мартинш
19
Элиас
19
Элиас
28
Мартинш
13
Энса
11
Йехезкель
11
Йехезкель
13
Энса
9
Селмани
15
Мича
15
Мича
9
Селмани
30
Йосефи
77
Хатуэль
77
Хатуэль
30
Йосефи
7
Хайле-Селасси
14
14
7
Хайле-Селасси
34
Аригони
22
Дюррер
22
Дюррер
34
Аригони
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Лугано
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
22
Йоан Стоянов
ЦП
26
Daniel David Tzadik
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
12
Attilio Morosoli
ВР
43
Luca Molino
ЦЗ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
22
Йоан Стоянов
ЦП
26
Daniel David Tzadik
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
12
Attilio Morosoli
ВР
43
Luca Molino
ЦЗ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Хапоэль БШ - Лугано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
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0 : 0
16.09.2026
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Сабах
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Яблонец
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21.11.2026
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5 : 0
08.11.2026
Лугано
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Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
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