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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аустрия - Хапоэль БШ
Аустрия - Хапоэль БШ: обзор матча 08 сентября 2022
Аустрия
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Хапоэль БШ
86'
Замена
Э. Лопеш
️️️️
Д. Мича
86'
Замена
С. Йехезкель
️️️️
Р. Хатуэль
Желтая карточка
Д. Холланд
82'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Фиц
80'
76'
Замена
Ю. Энса
️️️️
Т. Хемед
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Грубер
70'
Замена
М. Хускович
️️️️
А. Юкич
70'
Желтая карточка
А. Грубер
67'
57'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Ш. Элиас
51'
Желтая карточка
Ш. Элиас
Желтая карточка
М. Мартинс
39'
25'
Желтая карточка
Д. Мича
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
19
Шай Элиас
ОП
15
Дор Мича
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
8
Холланд
23
Браунедер
26
Ранфтль
3
Гальвао
30
Фишер
77
Юкич
36
Фиц
9
Грубер
3-3-1-3
18
Глазер
4
Витор
35
Барейро
30
Дадья
5
Абу
19
Элиас
18
Тиби
15
Мича
93
Сулейманов
10
Хемед
77
Хатуэль
36
Фиц
39
Тигль
39
Тигль
36
Фиц
9
Грубер
70
Келеш
70
Келеш
9
Грубер
77
Юкич
29
Хускович
29
Хускович
77
Юкич
15
Мича
22
Лопеш
22
Лопеш
15
Мича
19
Элиас
15
Шамир
15
Шамир
19
Элиас
10
Хемед
13
Энса
13
Энса
10
Хемед
77
Хатуэль
11
Йехезкель
11
Йехезкель
77
Хатуэль
Остались в запасе
Аустрия
Хапоэль БШ
99
Мирко Кос
ВР
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
8
Рамзи Сафури
АП
9
Астрит Селмани
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
8
Рамзи Сафури
АП
9
Астрит Селмани
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Аустрия - Хапоэль БШ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Главный судья:
Хорациу Фешник
Стадион:
Генерали Арена
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