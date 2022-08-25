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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Университатя
Хапоэль БШ - Университатя: обзор матча 25 августа 2022
Хапоэль БШ
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Университатя
105+1'
Т. Хемед
105'
А. Рогулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Университатя
119'
Замена
Д. Нистор
️️️️
A. Mateiu
105'
+3
Замена
Б. Вэтэжелу
️️️️
E. Koljić
Желтая карточка
А. Мартинш
105'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Хемед
Пас отдал
М. Сулейманов
105'
+1
105'
ГОЛ! 0:1!
А. Рогулич
Желтая карточка
Э. Лопеш
104'
Замена
О. Дадья
️️️️
И. Абу
97'
91'
Замена
V. Găman
️️️️
I. Martić
91'
Замена
А. Рогулич
️️️️
С. Байарам
Желтая карточка
И. Абу
90'
+2
Желтая карточка
Д. Келтьенс
88'
Желтая карточка
Ю. Энса
79'
Замена
Д. Келтьенс
️️️️
Ш. Элиас
77'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ю. Энса
73'
71'
Замена
М. Кэпэцынэ
️️️️
С. Ханка
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
Т. Йосефи
61'
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Селмани
61'
55'
Желтая карточка
А. Крету
Желтая карточка
Ш. Элиас
16'
Желтая карточка
М. Барейро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
5
Ияд Абу
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
19
Шай Элиас
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
26
Daniel David Tzadik
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Университатя
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
10
Дан Нистор
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
4-4-1-1
18
Глазер
18
Тиби
22
Лопеш
35
Барейро
4
Витор
5
Абу
19
Элиас
13
Энса
30
Йосефи
8
Сафури
9
Селмани
2-3-5
91
Лазар
34
Силва
11
Банку
20
Ханка
4
Крету
10
Байарам
27
9
Иван
7
8
6
Скрециу
19
Элиас
33
Келтьенс
33
Келтьенс
19
Элиас
5
Абу
30
Дадья
30
Дадья
5
Абу
30
Йосефи
77
Хатуэль
77
Хатуэль
30
Йосефи
9
Селмани
10
Хемед
10
Хемед
9
Селмани
13
Энса
93
Сулейманов
93
Сулейманов
13
Энса
8
10
Нистор
10
Нистор
8
20
Ханка
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
20
Ханка
10
Байарам
44
Рогулич
44
Рогулич
10
Байарам
7
5
Вэтэжелу
5
Вэтэжелу
7
27
27
27
27
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Университатя
1
Ариэль Харуш
ВР
15
Илай Мадмон
ЦП
26
Daniel David Tzadik
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
9
Йован Маркович
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
15
Илай Мадмон
ЦП
26
Daniel David Tzadik
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
9
Йован Маркович
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Ласло Балинт
Статистика матча Хапоэль БШ - Университатя
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
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