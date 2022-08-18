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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Университатя - Хапоэль БШ
Университатя - Хапоэль БШ: обзор матча 18 августа 2022
Университатя
18.08.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
74'
А. Иван (П)
70'
Р. Хатуэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Университатя - Хапоэль БШ
Желтая карточка
А. Крету
89'
75'
Замена
О. Дадья
️️️️
Т. Хемед
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Иван
74'
73'
Вторая желтая
А. Атем Эльхамед
70'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хатуэль
68'
Замена
А. Селмани
️️️️
Д. Мича
Замена
️️️️
С. Ханка
63'
60'
Желтая карточка
Д. Келтьенс
55'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
Ю. Энса
52'
Желтая карточка
А. Атем Эльхамед
Красная карточка
P. Papp
46'
Замена
I. Martić
️️️️
E. Koljić
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Барейро
38'
Желтая карточка
Э. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
13
Юджен Энса
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Университатя
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
10
Дан Нистор
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
19
Шай Элиас
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
3-3-4
91
Лазар
11
Банку
34
Силва
4
20
Ханка
4
Крету
10
Байарам
8
6
Скрециу
9
Иван
7
3-2-1-2
18
Глазер
35
Барейро
33
Келтьенс
18
Тиби
5
Абу
22
Лопеш
13
Энса
10
Хемед
15
Мича
7
27
27
7
10
Хемед
30
Дадья
30
Дадья
10
Хемед
15
Мича
9
Селмани
9
Селмани
15
Мича
13
Энса
77
Хатуэль
77
Хатуэль
13
Энса
Остались в запасе
Университатя
Хапоэль БШ
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
10
Дан Нистор
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
1
Ариэль Харуш
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
19
Шай Элиас
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
10
Дан Нистор
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
19
Шай Элиас
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Университатя - Хапоэль БШ
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
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