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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Мн - Хапоэль БШ
Динамо Мн - Хапоэль БШ: обзор матча 28 июля 2022
Динамо Мн
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
85'
Р. Хатуэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Хапоэль БШ
Замена
Н. Наумов
️️️️
Р. Бегунов
89'
86'
Желтая карточка
Р. Хатуэль
85'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хатуэль
Пас отдал
Т. Йосефи
81'
Замена
Ш. Элиас
️️️️
А. Мартинш
81'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
Ю. Энса
Замена
Н. Демченко
️️️️
А. Концевой
81'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
М. Козлов
81'
70'
Желтая карточка
Э. Тиби
Замена
И. Бахар
️️️️
Д. Бакич
69'
Замена
Ориньо
️️️️
В. Ложкин
69'
65'
Замена
А. Селмани
️️️️
Т. Хемед
52'
Замена
М. Барейро
️️️️
Д. Келтьенс
52'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
С. Йехезкель
44'
Желтая карточка
М. Витор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Динамо Мн
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
19
Шай Элиас
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
3-1-3-3
1
Хаткевич
67
Бегунов
3
Швецов
20
Сачивко
47
Козлов
24
Вакулич
7
Быков
19
Гречихо
80
Концевой
7
Бакич
25
Ложкин
3-2-2-3
18
Глазер
22
Лопеш
33
Келтьенс
30
Дадья
18
Тиби
4
Витор
28
Мартинш
13
Энса
10
Хемед
11
Йехезкель
15
Мича
25
Ложкин
99
Ориньо
99
Ориньо
25
Ложкин
67
Бегунов
23
Наумов
23
Наумов
67
Бегунов
7
Бакич
17
Бахар
17
Бахар
7
Бакич
80
Концевой
8
Демченко
8
Демченко
80
Концевой
47
Козлов
8
Латыхов
8
Латыхов
47
Козлов
33
Келтьенс
35
Барейро
35
Барейро
33
Келтьенс
13
Энса
30
Йосефи
30
Йосефи
13
Энса
28
Мартинш
19
Элиас
19
Элиас
28
Мартинш
10
Хемед
9
Селмани
9
Селмани
10
Хемед
11
Йехезкель
77
Хатуэль
77
Хатуэль
11
Йехезкель
Остались в запасе
Динамо Мн
Хапоэль БШ
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Ияд Абу
ПЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Ияд Абу
ПЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Динамо Мн - Хапоэль БШ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
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