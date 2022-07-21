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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Динамо Мн
Хапоэль БШ - Динамо Мн: обзор матча 21 июля 2022
Хапоэль БШ
21.07.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Мн
1'
С. Йехезкель
52'
Р. Хатуэль
76'
А. Концевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Динамо Мн
Желтая карточка
А. Селмани
90'
+2
90'
+2
Замена
Н. Наумов
️️️️
М. Козлов
79'
Желтая карточка
М. Козлов
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Концевой
Замена
И. Шехтер
️️️️
Ю. Энса
75'
75'
Замена
Н. Демченко
️️️️
Ориньо
74'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Д. Бакич
73'
Желтая карточка
А. Вакулич
Желтая карточка
Ю. Энса
64'
Замена
А. Селмани
️️️️
С. Йехезкель
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хатуэль
Пас отдал
Т. Йосефи
52'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
Т. Хемед
46'
46'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
С. Кисляк
46'
Замена
А. Концевой
️️️️
В. Ложкин
Желтая карточка
С. Йехезкель
6'
ГОЛ! 1:0!
С. Йехезкель
Пас отдал
Э. Лопеш
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
19
Шай Элиас
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Динамо Мн
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
3-2-3-2
18
Глазер
4
Витор
22
Лопеш
33
Келтьенс
44
Эльхамед
30
Дадья
28
Мартинш
30
Йосефи
13
Энса
11
Йехезкель
10
Хемед
4-2-2-2
1
Хаткевич
67
Бегунов
3
Швецов
20
Сачивко
99
Ориньо
47
Козлов
15
Кисляк
24
Вакулич
7
Быков
25
Ложкин
7
Бакич
13
Энса
9
Шехтер
9
Шехтер
13
Энса
10
Хемед
77
Хатуэль
77
Хатуэль
10
Хемед
11
Йехезкель
9
Селмани
9
Селмани
11
Йехезкель
47
Козлов
23
Наумов
23
Наумов
47
Козлов
15
Кисляк
19
Гречихо
19
Гречихо
15
Кисляк
99
Ориньо
8
Демченко
8
Демченко
99
Ориньо
7
Бакич
8
Латыхов
8
Латыхов
7
Бакич
25
Ложкин
80
Концевой
80
Концевой
25
Ложкин
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Динамо Мн
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
19
Шай Элиас
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
19
Шай Элиас
ЦП
22
Йоан Стоянов
ЦП
15
Дор Мича
ЦФ
Остались в запасе
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Хапоэль БШ - Динамо Мн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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