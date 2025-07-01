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01.07.25 / -
Свободный агент
21.07.23 / 02.09.25
Свободный агент
30.09.22 / 21.07.23
Свободный агент
16.07.21 / 30.09.22
Свободный агент
01.07.19 / 16.07.21
500 тыс €
03.01.19 / 30.06.19
Аренда
05.09.18 / 01.07.19
Свободный агент
01.07.17 / 05.09.18
700 тыс €
31.08.16 / 30.06.17
Аренда
05.08.16 / 01.07.17
1,30 млн €
18.07.14 / 30.06.15
Аренда
01.07.13 / 19.07.13
3 млн €
19.07.12 / 01.07.13
2,50 млн €
01.07.11 / 30.06.12
Аренда
07.08.10 / 31.12.10
Аренда
01.07.10 / 19.07.12
200 тыс €