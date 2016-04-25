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Станислав Мурихин
Статистика
Станислав Мурихин - статистика
Завершил карьеру
21 января 1992 (34)
#33 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1 : 1
25.04.2016
Тюмень
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
0 : 0
03.04.2016
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 0
25.10.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
4 : 1
15.10.2015
Луч
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0 : 2
11.10.2015
Волгарь
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1 : 1
04.10.2015
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
3 : 3
20.09.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1 : 1
23.08.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3 : 0
20.07.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 1
15.07.2015
Волгарь
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1 : 1
11.07.2015
Cибирь
65' - 90'
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