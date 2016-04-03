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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Волгарь
Оренбург - Волгарь: обзор матча 03 апреля 2016
Оренбург
03.04.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Волгарь
Желтая карточка
И. Коронов
90'
+2
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Парняков
88'
79'
Замена
Р. Болов
️️️️
Ш. Асильдаров
78'
Замена
Е. Стешин
️️️️
Р. Газзаев
Желтая карточка
А. Ойеволе
77'
77'
Желтая карточка
А. Байрыев
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Х. Аппаев
69'
58'
Желтая карточка
Э. Зураев
57'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Коломийченко
56'
Замена
А. Болонин
️️️️
М. Жабкин
53'
Желтая карточка
С. Зуйков
37'
Желтая карточка
А. Сутормин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
4
Александр Елисеев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-1-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
2
Полуяхтов
12
Малых
17
Зюзинс
8
Шогенов
14
Коронов
88
Маркелов
14
Аппаев
3-2-3-2
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
28
Байрыев
7
Зураев
11
Сутормин
10
Газзаев
9
Яковлев
15
Коломийченко
9
Асильдаров
99
Жабкин
14
Аппаев
87
Саталкин
87
Саталкин
14
Аппаев
10
Парняков
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Парняков
99
Жабкин
11
Болонин
11
Болонин
99
Жабкин
10
Газзаев
76
Стешин
76
Стешин
10
Газзаев
15
Коломийченко
4
Елисеев
4
Елисеев
15
Коломийченко
9
Асильдаров
88
Болов
88
Болов
9
Асильдаров
Остались в запасе
Оренбург
Волгарь
11
Самат Сарсенов
ЦФ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
92
Алексей Скворцов
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Остались в запасе
11
Самат Сарсенов
ЦФ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Волгарь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
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