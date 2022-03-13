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    Марвин Зеегелар - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Марвин
    Фамилия Зеегелар
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1990 (32 года)
    Рост 186
    Вес 80
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 13 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:4 Удинезе (Удине)
    07.05.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    01.05.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Интер (Милан)
    27.04.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:4 Удинезе (Удине)
    24.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    16.04.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:1 Эмполи (Эмполи)
    10.04.2022 72' -90' Венеция (Венеция) 1:2 Удинезе (Удине)
    03.04.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 5:1 Кальяри (Кальяри)
    19.03.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:1 Удинезе (Удине)
    45'
    13.03.2022 82' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Рома (Рим)
    05.03.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Сампдория (Генуя)
    25.02.2022 1' -55' Милан (Милан) 1:1 Удинезе (Удине)
    20.02.2022 62' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лацио (Рим)
    13.02.2022 1' -90' Верона (Верона) 4:0 Удинезе (Удине)
    06.02.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Торино (Турин)
    22.01.2022 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Удинезе (Удине)
    15.01.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Удинезе (Удине)
    77'
    21.12.2021 70' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Салернитана (Салернитана)
    18.12.2021 81' -90' Кальяри (Кальяри) 0:4 Удинезе (Удине)
    11.12.2021 61' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Милан (Милан)
    89'
    06.12.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:1 Удинезе (Удине)
    02.12.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 4:4 Удинезе (Удине)
    22.11.2021 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Удинезе (Удине)
    07.11.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    31.10.2021 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Удинезе (Удине)
    27.10.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    24.10.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Удинезе (Удине)
    17.10.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    03.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:3 Удинезе (Удине)
    26.09.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    23.09.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Удинезе (Удине)
    20.09.2021 72' -90' Удинезе (Удине) 0:4 Наполи (Неаполь)
    12.09.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Удинезе (Удине)
    27.08.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Венеция (Венеция)
    22.08.2021 90' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Ювентус (Турин)
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