Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Голландия. Эредивизие 2010/2011