|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:4
|Удинезе (Удине)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Интер (Милан)
|27.04.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:4
|Удинезе (Удине)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:1
|Эмполи (Эмполи)
|10.04.2022
|72' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|03.04.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|5:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.03.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|45'
|13.03.2022
|82' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Рома (Рим)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|25.02.2022
|1' -55'
|Милан (Милан)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|20.02.2022
|62' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лацио (Рим)
|13.02.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|4:0
|Удинезе (Удине)
|06.02.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Торино (Турин)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|15.01.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|77'
|21.12.2021
|70' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Салернитана (Салернитана)
|18.12.2021
|81' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Удинезе (Удине)
|11.12.2021
|61' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Милан (Милан)
|89'
|06.12.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|02.12.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:4
|Удинезе (Удине)
|22.11.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|20.09.2021
|72' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Венеция (Венеция)
|22.08.2021
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Ювентус (Турин)