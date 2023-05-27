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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Удинезе
Салернитана - Удинезе: обзор матча 27 мая 2023
Салернитана
27.05.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
43'
Г. Кастанос
57'
А. Кандрева
90+6'
У. Троост-Эконг
25'
М. Зеегелар
30'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Удинезе
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
90'
+8
ГОЛ! 3:2!
У. Троост-Эконг
Пас отдал
Ж. Самбья
90'
+6
Желтая карточка
Г. Кастанос
90'
+1
87'
Вторая желтая
М. Зеегелар
86'
Замена
Л. Бута
️️️️
А. Масина
Замена
А. Иерволино
️️️️
П. Маццокки
86'
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
Т. Вилена
77'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Л. Кулибали
77'
76'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ф. Товен
71'
Желтая карточка
Я. Бийол
64'
Замена
Бету
️️️️
И. Несторовски
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Д. Брадарич
64'
ГОЛ! 2:2!
А. Кандрева
Пас отдал
П. Маццокки
57'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Э. Ботхейм
46'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кастанос
Пас отдал
А. Кандрева
43'
Желтая карточка
Т. Вилена
37'
30'
ГОЛ! 0:2!
И. Несторовски
Пас отдал
Р. Перейра
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Зеегелар
Пас отдал
З. Ловрич
4'
Желтая карточка
М. Зеегелар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
4-4-2
19
Фьорилло
5
Ловато
5
Троост-Эконг
5
Пирола
2
Маццокки
29
Кулибали
20
Кастанос
52
Вилена
87
Кандрева
9
Пентек
22
Ботхейм
4-1-1-3-1
16
Сильвестри
25
Масина
18
Перес
15
Бийол
4
Зеегелар
15
Уолес
4
Ловрич
10
Товен
10
Самарджич
37
Перейра
90
Несторовски
22
Ботхейм
6
Брадарич
6
Брадарич
22
Ботхейм
Брадарич
10
Самбья
10
Самбья
Брадарич
29
Кулибали
32
Бохинен
32
Бохинен
29
Кулибали
2
Маццокки
39
Иерволино
39
Иерволино
2
Маццокки
52
Вилена
41
Кавилья
41
Кавилья
52
Вилена
25
Масина
25
Бута
25
Бута
25
Масина
10
Товен
30
Арслан
30
Арслан
10
Товен
90
Несторовски
23
Бету
23
Бету
90
Несторовски
Остались в запасе
Салернитана
Удинезе
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Салернитана - Удинезе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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