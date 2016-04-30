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Фуед Кадир
Статистика
Фуед Кадир - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1983 (42)
#20 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Кубок Африканских Наций 2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
0 : 2
30.04.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1 : 0
19.04.2016
Лас-Пальмас
1' - 53'
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
1 : 1
16.04.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 0
09.04.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
5 : 1
02.04.2016
Бетис
45' - 90'
64'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0 : 1
20.03.2016
Малага
1' - 71'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
1 : 1
20.02.2016
Спортинг
1' - 79'
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2 : 2
14.02.2016
Бетис
1' - 69'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1 : 1
24.01.2016
Реал
1' - 57'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0 : 0
16.01.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
0 : 4
03.01.2016
Эйбар
70' - 90'
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