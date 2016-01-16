|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|19.04.2016
|1' -53'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|02.04.2016
|45' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|64'
|20.03.2016
|1' -71'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Малага (Малага)
|20.02.2016
|1' -79'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Спортинг (Хихон)
|14.02.2016
|1' -69'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:2
|Бетис (Севилья)
|24.01.2016
|1' -57'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Реал (Мадрид)
|16.01.2016
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|03.01.2016
|70' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:4
|Эйбар (Эйбар)