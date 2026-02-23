Введите ваш ник на сайте
Главная
Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Ференцварош
Тон Раемакерс
Статистика
Тон Раемакерс - статистика
Ференцварош
9 сентября 2000 (25), Дист
#28 | Защитник
194 см
Бельгия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
МТК
1 : 3
23.02.2026
Ференцварош
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Лудогорец
2 : 1
19.02.2026
Ференцварош
1' - 90'
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Залаэгерсег
3 : 1
14.02.2026
Ференцварош
1' - 90'
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Ференцварош
3 : 0
07.02.2026
Уйпешт
1' - 90'
90'
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
0 : 1
01.02.2026
Ференцварош
1' - 90'
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Ференцварош
1 : 3
25.01.2026
Дьер
1' - 90'
