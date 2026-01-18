Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Хорхе Морено - статистика

Кадис
25 июля 2001 (24), Мадрид
#2 | Защитник
184 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 22 тур
Альбасете
1 : 0
18.01.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Кадис
3 : 2
09.01.2026
Спортинг
1' - 90'
11'
Испания. Сегунда, 20 тур
Депортиво
2 : 2
04.01.2026
Кадис
1' - 90'
22'
Испания. Сегунда, 19 тур
Кадис
2 : 0
21.12.2025
Кастельон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
9
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 22 тур
Альбасете
1 : 0
18.01.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Кадис
3 : 2
09.01.2026
Спортинг
1' - 90'
11'
Испания. Сегунда, 20 тур
Депортиво
2 : 2
04.01.2026
Кадис
1' - 90'
22'
Испания. Сегунда, 19 тур
Кадис
2 : 0
21.12.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
13.12.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Кадис
2 : 3
07.12.2025
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Кордоба
1 : 2
30.11.2025
Кадис
65' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Кадис
1 : 2
23.11.2025
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
3 : 0
16.11.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
0 : 0
09.11.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
ФК Андорра
0 : 0
02.11.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
0 : 0
25.10.2025
Кадис
70' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Кадис
1 : 3
20.10.2025
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
1 : 0
12.10.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.10.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
0 : 0
28.09.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Малага
0 : 1
21.09.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
1 : 0
13.09.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Реал Сосьедад Б
3 : 3
07.09.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 1
31.08.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
1 : 1
22.08.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Кадис
1 : 0
17.08.2025
Мирандес
Был в запасе
Главные новости
Звезды футбола переходят в «Актобе», Сенегал выиграл Кубок Африки, Винисиус решил уйти из «Реала» и другие новости
01:25
Примера. «Барселона» проиграла «Сосьедаду» (1:2), отрыв от «Реала» – 1 очко
01:06
Кубок Африки. Сенегал выиграл турнир, победив в драматичном матче Марокко (1:0)
00:56
8
ФотоФорвард «Реала» Диас не забил пенальти на 24-й добавленной минуте финала Кубка Африки, ударив паненкой
00:18
2
ФотоИгроки сборной Сенегала покинули поле в знак протеста в финале Кубка Африки
00:10
3
ФотоКарпин с женой посетил матч «Сосьедада» с «Барсой» – его показали в трансляции
Вчера, 23:34
3
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 89,62%
Вчера, 23:25
ЦСКА предложил 30 миллионов за форварда «Леванте»
Вчера, 23:15
5
Клуб АПЛ хочет пригласить Хаби Алонсо
Вчера, 22:37
Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе» – клуб также хочет подписать Смолова и Мюллера
Вчера, 22:13
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 