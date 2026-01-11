Введите ваш ник на сайте
Чупе - статистика

Малага
24 августа 2004 (21), Кордоба
#9 | Нападающий
185 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
1' - 85'
43, 45'
71'
71'
Испания. Сегунда, 20 тур
Спортинг
1 : 3
04.01.2026
Малага
1' - 90'
35'
Испания. Сегунда, 19 тур
Малага
2 : 1
21.12.2025
Альмерия
1' - 83'
81'
33'
81'
