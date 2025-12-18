Введите ваш ник на сайте
Главная
Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хэкен
Сайлас Андерсен
Статистика
€ 1 млн
Сайлас Андерсен - статистика
Хэкен
13 июня 2004 (21), Копенгаген
#8 | Полузащитник
190 см
Дания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 6 тур
Слован
1 : 0
18.12.2025
Хэкен
1' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Хэкен
1 : 1
11.12.2025
АЕК
1' - 90'
90'
Лига конференций, 4 тур
Зриньски
2 : 1
27.11.2025
Хэкен
1' - 90'
40'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэкен
8
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Слован
1 : 0
18.12.2025
Хэкен
1' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Хэкен
1 : 1
11.12.2025
АЕК
1' - 90'
90'
Лига конференций, 4 тур
Зриньски
2 : 1
27.11.2025
Хэкен
1' - 90'
40'
Лига конференций, 3 тур
Хэкен
1 : 2
06.11.2025
Страсбур
1' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Хэкен
2 : 2
23.10.2025
Райо Вальекано
1' - 67'
Лига конференций, 1 тур
Шелбурн
0 : 0
02.10.2025
Хэкен
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
28.08.2025
Хэкен
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
7 : 2
21.08.2025
ЧФР Клуж
1' - 90'
18'
