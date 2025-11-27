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Зриньски - Хэкен: обзор матча 27 ноября 2025

Зриньски
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хэкен
78' М. Чуже 82' Н. Билбия
40' С. Андерсен
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Зриньски - Хэкен
Завершен
Желтая карточка
Ante Sušak
(грубость)
90' +1
90'
+5'
85'
Замена
Юхан Хаммар ️️️️➡️️ Olle Samuelsson
85'
Замена
Брайс Вембангомо ️️️️➡️️ Адам Лундквист
Замена
Ante Sušak ️️️️➡️️ Петар Мамич
85'
Замена
Антонио Иванчич ️️️️➡️️ Неманья Билбия
85'
Травма
Петар Мамич
85'
ГОЛ! 2:1! Неманья Билбия
82'
ГОЛ! 1:1! Марио Чуже
78'
Желтая карточка
Игор Савич
(грубость)
73'
70'
Желтая карточка
Миккель Ригор
(грубость)
Замена
Marijan Ćavar ️️️️➡️️ Borna Filipović
66'
61'
Замена
Adrian Svanback ️️️️➡️️ Isak Brusberg
61'
Замена
Sanders Ngabo ️️️️➡️️ Pontus Dahbo
Замена
Лео Микич ️️️️➡️️ Matej Šakota
58'
45'
Желтая карточка
Pontus Dahbo
(грубость)
40'
ГОЛ! 0:1! Сайлас Андерсен
Пас отдал Миккель Ригор
8'
Желтая карточка
Isak Brusberg
(грубость)
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зриньски
12
Петар Мамич
ЛЗ
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
21
Игор Савич
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
3
Borna Filipović
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
40
Marin Ljubić
ЦФ
99
Неманья Билбия
(К) ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Хэкен
99
Этрит Бериша
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
23
Olle Samuelsson
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
8
Сайлас Андерсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К) ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
Главный тренер
Пако Йохансен
Зриньски
18
Goran Karačić
ВР
1
Matej Bogdan
ВР
6
David Karačić
ЦЗ
17
Ante Sušak
ЦЗ
22
Jakov Pranjić
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
23
Стефано Сурданович
ПВ
9
Лео Микич
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
3
Юхан Хаммар
ЦЗ
5
Мариус Лоде
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Sanders Ngabo
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
31
Lasse Madsen
ЦП
19
John Paul Dembe
ЦФ
20
Adrian Svanback
ЦФ
29
Severin Nioule
ЦФ
4-2-2-3
12
Мамич
27
Яковлевич
55
50
Мемиджа
21
Савич
30
Джурасек
3
14
25
Чуже
99
Билбия
40
4-5-1
99
Бериша
11
Линдберг
23
22
Хеландер
21
Лундквист
8
Андерсен
86
Густафсон
16
39
10
Ригор
24
Лаюни
12
Мамич
17
17
12
Мамич
99
Билбия
20
Иванчич
20
Иванчич
99
Билбия
23
Сурданович
23
Сурданович
14
9
Микич
9
Микич
14
3
42
42
3
23
3
Хаммар
3
Хаммар
23
21
Лундквист
5
Вембангомо
5
Вембангомо
21
Лундквист
16
7
7
16
39
20
20
39
Остались в запасе
Зриньски
Хэкен
18
Goran Karačić
ВР
1
Matej Bogdan
ВР
6
David Karačić
ЦЗ
22
Jakov Pranjić
ЦП
5
I. Masic
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
1
Андреас Линде
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
5
Мариус Лоде
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
31
Lasse Madsen
ЦП
19
John Paul Dembe
ЦФ
29
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
1
Matej Bogdan
ВР
6
David Karačić
ЦЗ
22
Jakov Pranjić
ЦП
5
I. Masic
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
5
Мариус Лоде
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
31
Lasse Madsen
ЦП
19
John Paul Dembe
ЦФ
29
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Зриньски - Хэкен
2
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
8
Офсайды
5
0
Количество передач
314
531
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Stadion Pod Bijelim Brijegom, Mostar
Посещаемость:
3100
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