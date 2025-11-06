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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Хэкен - Страсбур
Хэкен - Страсбур: обзор матча 06 ноября 2025
Хэкен
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
1 : 2
Завершен
Страсбур
61'
J. Paul Dembe
21'
Х. Энкисо
60'
М. Годо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Страсбур
Завершен
Желтая карточка
Samuel Leach Holm
(грубость)
90'
+1
90'
+3'
Замена
Брайс Вембангомо
️️️️➡️️
Юлиус Линдберг
86'
Замена
Мариус Лоде
️️️️➡️️
Olle Samuelsson
86'
Замена
Sanders Ngabo
️️️️➡️️
Pontus Dahbo
86'
78'
Замена
Рабби Нзингула
️️️️➡️️
Мартиаль Годо
Замена
Samuel Leach Holm
️️️️➡️️
John Paul Dembe
73'
71'
Замена
Эмануэль Эмега
️️️️➡️️
Себастьян Нанаси
69'
Желтая карточка
Мартиаль Годо
(подножка)
ГОЛ! 1:2!
John Paul Dembe
Пас отдал
Филип Хеландер
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Мартиаль Годо
Пас отдал
Самуэль Амо-Амейав
Желтая карточка
Адам Лундквист
(грубость)
56'
46'
Замена
Кендри Паес
️️️️➡️️
Хулио Энкисо
46'
Замена
Гела Дуэ
️️️️➡️️
Лукас Хегсберг
46'
Замена
Диегу Морейра
️️️️➡️️
Бен Чилвел
45'
+2'
Замена
Pontus Dahbo
️️️️➡️️
Adrian Svanback
23'
Травма
Adrian Svanback
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
Хулио Энкисо
Пас отдал
Мартиаль Годо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
99
Этрит Бериша
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
23
Olle Samuelsson
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
8
Сайлас Андерсен
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
20
Adrian Svanback
ЦФ
19
John Paul Dembe
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К)
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Хэкен
32
Oscar Jansson
ВР
1
Андреас Линде
ВР
12
Filip Ohman
ЦЗ
5
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Юхан Хаммар
ЦЗ
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Sanders Ngabo
ЦП
29
Severin Nioule
ЦФ
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
Страсбур
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
22
Рабби Нзингула
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
19
Кендри Паес
АП
42
Абдул Уаттара
АП
7
Диегу Морейра
ЛВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
4-3-1-2
99
Бериша
21
Лундквист
23
22
Хеландер
11
Линдберг
8
Андерсен
86
Густафсон
10
Ригор
24
Лаюни
19
20
4-1-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
2
Омобамиделе
6
Дукуре
3
Чилвел
83
Луиш
17
Амугу
19
Энкисо
11
Нанаси
20
Годо
27
Амо-Амейав
23
5
Лоде
5
Лоде
23
11
Линдберг
5
Вембангомо
5
Вембангомо
11
Линдберг
20
16
16
20
19
6
6
19
7
7
24
Хегсберг
22
Дуэ
22
Дуэ
24
Хегсберг
20
Годо
22
Нзингула
22
Нзингула
20
Годо
19
Энкисо
19
Паес
19
Паес
19
Энкисо
3
Чилвел
7
Морейра
7
Морейра
3
Чилвел
11
Нанаси
10
Эмега
10
Эмега
11
Нанаси
Остались в запасе
Хэкен
Страсбур
32
Oscar Jansson
ВР
1
Андреас Линде
ВР
12
Filip Ohman
ЦЗ
3
Юхан Хаммар
ЦЗ
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
29
Severin Nioule
ЦФ
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
1
Андреас Линде
ВР
12
Filip Ohman
ЦЗ
3
Юхан Хаммар
ЦЗ
13
Harry Hilvenius
ЦЗ
29
Severin Nioule
ЦФ
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Хэкен - Страсбур
2
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
7
Офсайды
2
2
Количество передач
439
671
Сейвы
4
4
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Посещаемость:
4082
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3 : 2
31.05.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
Эльфсборг
1 : 1
25.05.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
Мьеллбю
0 : 1
17.05.2026
Хэкен
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